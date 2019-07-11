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На Донбасі внаслідок обстрілів поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 13:17
На Донбасі внаслідок обстрілів поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики сьогодні вже здійснили 11 обстрілів

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні, 11 липня, внаслідок обстрілів поранено одного українського військового. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Як повідомили у Міноборони, з початку доби на Донбасі вже зафіксовано 11 прицільних обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, обстріли велися із артилерії та мінометів.

"Від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Воїна доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 10 липня, внаслідок обстрілів на Донбасі загинув один військовий, ще 9 отримали поранення.

Крім того, вчора пообіді під обстріли бойовиків потрапила колона автомобілів, у складі якої була машина глави Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи подію заявив, що Збройні сили України мають посилити активність з виявлення та знешкодження диверсійних груп противника.

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