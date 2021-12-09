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На Донбассе в результате обстрелов пострадали двое военных

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Донбасс, Четверг 09 декабря 2021 17:26
На Донбассе в результате обстрелов пострадали двое военных Фото: На Донбассе в результате обстрелов пострадали двое военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 9 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Шумов. Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новомихайловки боевики совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Причепиловки оккупационные войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.

Недалеко от Пивденного российские наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Украинские военные открывали огонь в ответ, чтобы заставить оккупантов прекратить обстрелы.

Напомним, за минувшие сутки, 8 декабря, боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

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