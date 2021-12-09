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На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали двоє військових

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Донбас, Четвер 09 грудня 2021 17:26
На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали двоє військових Фото: на Донбасі в результаті обстрілів постраждали двоє військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 9 грудня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Шумів. Окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Новомихайлівки бойовики здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Причепилівки окупаційні війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем.

Недалеко від Південного російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі Станиці Луганської бойовики застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

"В результаті ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я обох поранених - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити окупантів припинити обстріли.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, бойовики шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі.

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