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Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

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Донбасс, Четверг 09 декабря 2021 07:20
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе Фото: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Рядом с Луганским противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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