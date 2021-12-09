Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Рядом с Луганским противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.