На Донбассе в результате обстрелов погиб военный
В пятницу, 11 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, что вблизи Донецка. Оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.
А неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики дважды открыли огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
"В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.
Кроме того, российско-оккупационные войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов в направлении Опытного.
Вблизи населенного пункта Пивденное вражеские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.
Кроме того, российская сторона всячески препятствует обмену пленными. Там в список на обмен включили людей, который вообще не существует на самом деле.