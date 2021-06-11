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На Донбассе в результате обстрелов погиб военный

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Донбасс, Пятница 11 июня 2021 17:59
На Донбассе в результате обстрелов погиб военный Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 11 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, что вблизи Донецка. Оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

А неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики дважды открыли огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, российско-оккупационные войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов в направлении Опытного.

Вблизи населенного пункта Пивденное вражеские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, боевики 12 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.

Кроме того, российская сторона всячески препятствует обмену пленными. Там в список на обмен включили людей, который вообще не существует на самом деле.

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