На Донбасі внаслідок обстрілів загинув військовий
У п'ятницю, 11 червня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомляє прес-служба штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Водяного, що поблизу Донецька. Окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.
А неподалік Водяного, що на приазов'ї, бойовики двічі відкрили вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів у напрямку Опитного.
Поблизу населеного пункту Південне ворожі найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.
Крім того, російська сторона всіляко перешкоджає обміну полоненими. Там в список на обмін включили людей, який взагалі не існує насправді.