На Донбассе в результате обстрела ранен военный

В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов был тяжело ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

Обстрелы оккупационный войск были произведены в направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов. Боевики вели огонь из гранатометов разных систем.

Кроме того, вблизи Талаковки российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.