ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовий

Новость на русском →
Донбас, Неділя 26 грудня 2021 17:07
На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовий Фото: на Донбасі в результаті обстрілу поранений військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 26 грудня, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів був важко поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Обстріли окупаційних військ були проведені в напрямку Південного, Пісків, Новолуганського і шумів. Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, поблизу Талаківки російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 грудня, бойовики один раз обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб
Число COVID-випадків в Україні різко знизилося: за добу заразилися 2,8 тисяч осіб
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід