На Донбасі в результаті обстрілу поранений військовий

У неділю, 26 грудня, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів був важко поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Обстріли окупаційних військ були проведені в напрямку Південного, Пісків, Новолуганського і шумів. Бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, поблизу Талаківки російські найманці задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.