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Боевики в Рождество обстреляли село в Донецкой области: огонь вели из ПТРК

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 07:39
Боевики в Рождество обстреляли село в Донецкой области: огонь вели из ПТРК Фото: боевики обстреляли село на Рождество из ПТРК (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 25 декабря, боевики 1 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрела наши бойцы не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Отмечается, что 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Травневого в Донецкой области враг вел огонь из протитанкового ракетного комплекса.

По состоянию на сегодняшнее утро, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины не пострадали в результате обстрела.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - отмечают в ООС.

Также отмечается, ч то наши бойцы контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что 24 декабря боевики 5 раз открыли огонь на Донбассе. Они вели огонь из гранатометов и минометов и запускали беспилотники с минами.

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