Боевики в Рождество обстреляли село в Донецкой области: огонь вели из ПТРК

За прошедшие сутки, 25 декабря, боевики 1 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе . В результате обстрела наши бойцы не пострадали.

Отмечается, что 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Травневого в Донецкой области враг вел огонь из протитанкового ракетного комплекса.

По состоянию на сегодняшнее утро, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины не пострадали в результате обстрела.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - отмечают в ООС.

Также отмечается, ч то наши бойцы контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.