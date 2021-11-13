UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе ранили украинского военного

Автор: Сергей Пышкин

Боевики Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по позициям военнослужащих ОС на Донбассе. В результате обстрелов был ранен украинский защитник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Восток".

Один из военнослужащих в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" получил осколочные ранения в результате очередных обстрелов со стороны боевиков.

После оказания первой медицинской помощи, защитника транспортировали в медучреждение.

"Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что по состоянию на 13 ноября, боевики Российской Федерации 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе.

В то же время Франция предупредила Кремль о серьезных последствиях любого дальнейшего ущерба территориальной целостности Украины.

Также РБК-Украина сообщало о том, сколько боевиков России, согласно данным ВСУ, находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаДонбассДНРОС