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Боевики на Донбассе 5 раз нарушили тишину. Потерь среди военных нет

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Суббота 13 ноября 2021 17:40
Боевики на Донбассе 5 раз нарушили тишину. Потерь среди военных нет Фото: боевики 5 раз нарушили режим "тишины" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе ООС, боевики Российской Федерации 5 раз открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики 5 раз нарушили "тишину", а именно:

  • в направлении Троицкого - вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Чермалык - сбросили выстрел ВОГ-17 с помощью беспилотного летательного аппарата;
  • возле населенного пункта Гнутово - обстреливали из станковых гранатометов;
  • неподалеку Катериновки - вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • в сторону Золотого-4 - открыли огонь из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - пишет пресс-служба.

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