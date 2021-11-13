На Донбассе ранили украинского военного

Боевики Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по позициям военнослужащих ОС на Донбассе. В результате обстрелов был ранен украинский защитник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Восток".

После оказания первой медицинской помощи, защитника транспортировали в медучреждение.

Один из военнослужащих в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" получил осколочные ранения в результате очередных обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что по состоянию на 13 ноября, боевики Российской Федерации 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе.

В то же время Франция предупредила Кремль о серьезных последствиях любого дальнейшего ущерба территориальной целостности Украины.

Также РБК-Украина сообщало о том, сколько боевиков России, согласно данным ВСУ, находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.