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На Донбассе ранили украинского военного

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Суббота 13 ноября 2021 21:51
На Донбассе ранили украинского военного Фото: на Донбассе в результате обстрела был ранен военнослужащий ОС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Боевики Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по позициям военнослужащих ОС на Донбассе. В результате обстрелов был ранен украинский защитник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Восток".

Один из военнослужащих в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" получил осколочные ранения в результате очередных обстрелов со стороны боевиков.

После оказания первой медицинской помощи, защитника транспортировали в медучреждение.

"Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что по состоянию на 13 ноября, боевики Российской Федерации 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе.

В то же время Франция предупредила Кремль о серьезных последствиях любого дальнейшего ущерба территориальной целостности Украины.

Также РБК-Украина сообщало о том, сколько боевиков России, согласно данным ВСУ, находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного
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