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На Донбасі поранили українського військового

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Субота 13 листопада 2021 21:51
На Донбасі поранили українського військового Фото: на Донбасі внаслідок обстрілу було поранено військовослужбовця ОС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бойовики Російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь по позиціях військовослужбовців ОС на Донбасі. Внаслідок обстрілів було поранено українського захисника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Один з військовослужбовців у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримав осколкові поранення внаслідок чергових обстрілів з боку бойовиків.

Після надання першої медичної допомоги, захисника транспортували до медзакладу.

"Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що станом на 13 листопада, бойовики Російської Федерації 5 разів порушили "тишу" на Донбасі.

Водночас Франція попередила Кремль про серйозні наслідки будь-якої подальшої шкоди територіальній цілісності України.

Також РБК-Україна повідомляло про те, скільки бойовиків Росії, згідно з даними ЗСУ, перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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На Донбасі поранили українського військового
На Донбасі поранили українського військового
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