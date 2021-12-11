ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Донбассе в результате обстрела был ранен украинский военный

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 17:58
На Донбассе в результате обстрела был ранен украинский военный Фото: на Донбассе в результате обстрела был ранен украинский военный (фото zsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинских защитников. Один из военных был ранен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации 3 раза нарушили "тишину", а именно:

  • в направлении Песчаного - вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Каменки - обстреливали из стрелкового оружия;
  • в сторону Катериновки - открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один из защитников Украины получил ранения.

"Воину оказана домедицинская помощь и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет