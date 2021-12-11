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На Донбасі внаслідок обстрілу був поранений український військовий

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Субота 11 грудня 2021 17:58
На Донбасі внаслідок обстрілу був поранений український військовий Фото: на Донбасі внаслідок обстрілу був поранений український військовий (zsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби, в районі проведення ООС, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Один із військових був поранений.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації 3 рази порушили "тишу", а саме:

  • в напрямку Піщаного - вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Кам’янки - обстрілювали зі стрілецької зброї;
  • в бік Катеринівки - відкрили вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів один із захисників України отримав поранення.

"Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - пише пресслужба.

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