На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель

На Донбассе в городе Марьинка в результате обстрела боевиков погиб мирный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации провели обстрел Марьинки из стрелкового оружия около 12:00. В результате ранение получил гражданский житель, который погиб по дороге в больницу.

"Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала 18 декабря на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранение получил один украинский военнослужащий. Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в районе Новолуганского, Березового и Водяного. Во время обстрелов оккупанты применяли гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

Напомним, во вторник, 17 декабря, на Донбассе погиб один украинский военный из состава Объединенных сил. Украинский военнослужащий получил смертельное ранение в результате обстрела боевиков. В целом вооруженные формирования РФ семь раз нарушали режим прекращения огня.