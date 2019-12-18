На Донбассе под обстрелами погиб украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки зафиксировано 7 нарушений режима тишины

На Донбассе под обстрелами вооруженных формирований Российской Федерации за прошедшие сутки, 17 декабря, погиб украинский военнослужащий. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

За сутки зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

Обстрелы велись вблизи Новолуганского - два раза, также два раза неподалеку Крымского, возле Травневого, в районе населенного пункта Широкино и у Марьинки.

"Вчера, 17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отметили в ООС.

Напомним, по данным ООС, потери боевиков на Донбассе с начала декабря составили 44 человека. В частности, 22 боевика были ликвидированы, еще 22 - санитарные потери противника.