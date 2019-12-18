На Донбассе в результате обстрела был ранен военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Раненого военного эвакуировали в госпиталь

С начала среды, 18 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным ведомства, по состоянию на 12 часов незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время обстрелов оккупанты применяли гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

Так, под вражеский обстрел попадали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Березовое и Водяное. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение.

"Сегодня в результате прицельного вражеского огня получил ранение один наш герой. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Украинские воины адекватно реагировали на вражескую огневую активность, применяя стрелковое вооружение", - добавили в министерстве.

Напомним, во вторник, 17 декабря, на Донбассе в результате обстрела погиб один украинский военный из состава Объединенных сил. В целом за прошедшие сутки были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня.

Позже в штабе Объединенных сил рассказали, что погибшим военным был боец 28-й отдельной механизированной бригады Василий Лисицын. При обстреле военный получил несовместимые с жизнью ранения.