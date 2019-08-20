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На Донбасі внаслідок обстрілу з безпілотника поранено українського військового

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 07:14
На Донбасі внаслідок обстрілу з безпілотника поранено українського військового
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найманці Російської Федерації 11 разів порушили перемир’я

У районі проведення Операції об’єднаних сил 19 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, одного військовослужбовця поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

На одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького, Водяного, Талаківки, Павлополя - де й застосував безпілотний літальний апарат із гранатометним пострілом. Також противник здійснив обстріл позицій поблизу Павлополя з автоматичного гранатомета.

Крім того, на зазначеному напрямку бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Лебединського та Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил - у районі Світлодарська.

Від початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій ОC у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - неподалік Талаківки.

Нагадаємо, дослідницька група Forensic Architecture, яка базується в Лондоні (Велика Британія), зафіксувала нові докази присутності російських військових на окупованому Донбасі.

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