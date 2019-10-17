На Донбасі зростає інтенсивність мінометних обстрілів, - штаб

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінометів

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зростає інтенсивність мінометних обстрілів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник на Донбасі збільшує інтенсивність застосування мінометів. Зокрема, вчора ввечері озброєні формування здійснили обстріли поблизу населених пунктів Піски, Луганське та Водяне із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та калібру 82 мм.

"Загалом по всій лінії розмежування за минулу добу зафіксовано 11 фактів застосування противником мінометів з загальною витратою 88 мін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

До цього у Міністерстві оборони України вже заявляли про посилення обстрілів в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Зокрема, збройні формування випустили по українських позиціях в районі Водяного, Лебединського, Зайцевого та Авдіївки 36 мін калібрів 120 і 82 мм.