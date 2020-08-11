На Донбасі зростає кількість пожеж, штаб ООС забив на сполох

Фото: на Донбасі стало більше пожеж (facebook.com/lugdsns)

Штаб ООС просить населення дотримуватися норм пожежної безпеки

Останнім часом на Донбасі значно зросла кількість пожеж. Населення і лісгоспи закликають дотримуватися вимог пожежної безпеки.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що в Донецькій і Луганській областях різко зросла кількість пожеж у лісах, степах та на сільськогосподарських угіддях. Також в районі ООС зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

"У зв'язку з цим командування Об'єднаних сил закликає керівників державних лісових господарств, фермерів, власників агропідприємств та населення дотримуватися вимог пожежної безпеки під час санітарної рубки лісу, робіт на сільгоспугіддях, не спалювати стерню, сухостій, сміття на присадибних ділянках", - йдеться в повідомленні.

У штабі звертають увагу на те, що порушення норм безпеки тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що в Україні сьогодні буде утримуватися пожежна небезпека; зокрема, по всій країні буде переважати надзвичайний рівень.

До цього повідомлялося, що у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) чоловік підпалив поле.