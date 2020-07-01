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На Донбассе ранили военного

Новости » Происшествия     01.07.2020 - 17:23
На Донбассе ранили военного
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям

В среду, 1 июля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенных пунктов Орехово и Травневого противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, боевики осуществили обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи населенного пункта Пески, на подступах к Авдеевке, из запрещенных минскими соглашениями 120-ти мм минометов и автоматических станковых гранатометов, минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое травмирование. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставлены в военно-медицинского учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня боевики 12 раз нарушили режим "тишины", ранения получили двое военных.

Кроме того, за прошедшую неделю украинские военные ликвидировали десять боевиков, еще девять получили ранения.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
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