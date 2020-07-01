На Донбасі поранили військового

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях

У середу, 1 липня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населених пунктів Оріхове і Травневе ворог обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, бойовики здійснили обстріл в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме поблизу населеного пункту Піски, на підступах до Авдіївки, із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів, мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

"З початку поточної доби в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове травмування. Евакуаційною технікою потерпілого воїна оперативно доставлені до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня бойовики 12 разів порушили режим "тиші", поранення отримали двоє військових.

Крім того, за минулий тиждень українські військові ліквідували десять бойовиків, ще дев'ять отримали поранення.

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Автор: РБК-Україна