На Донбассе ранили одного военнослужащего ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Боевики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела: около Пищевика, дважды неподалеку Широкино с направления Саханки, около Новотроицкого со стороны Докучаевска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции обстреляли вблизи Зайцевого.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Напомним, вчера, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный.

Как сообщает РБК-Украина, на временно оккупированной территории Донбасса администрации требуют от местных жителей, сотрудничающих с ними, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства. В то же время управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России в Ростовской области ввел усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта.