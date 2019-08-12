На Донбасі поранили одного військовослужбовця ЗСУ

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі від початку доби 12 серпня збройні формування Російської Федерації та проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли: позицій поблизу Пищевика, двічі неподалік Широкиного з напрямку Саханки, поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції обстріляли поблизу Зайцевого.

У наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації та проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового.

Як повідомляє РБК-Україна, на тимчасово окупованій території Донбасу адміністрації вимагають від місцевих жителів, які співпрацюють з ними, прискорити надання документів для отримання російського громадянства. У той же час управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Росії в Ростовській області ввів посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти.