На Донбассе ранили одного украинского военного

Российские незаконные формирования не выполняют обязательства по прекращению огня на Донбассе и продолжают обстреливать украинские позиции, в результате чего 11 декабря был ранен военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, с начала суток оккупанты 3 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Сегодня из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции вблизи Павлополя, а в районе Новомихайловки наемники применяли пулеметы и стрелковое оружие. Еще один обстрел был зафиксирован неподалеку Зайцево, там боевики били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным штаба, в результате обстрелов был ранен один военный из состава Объединенных сил. Информации о состоянии украинского воина нет.

Напомним, во вторник, 10 декабря, російсько-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, 9 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 125 взрывов в Донецкой области. Еще 15 взрывов были зафиксированы в Луганской области.