На Донбасі поранили одного українського військового

Російські незаконні формування не виконують зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі та продовжують обстрілювати українські позиції, в результаті чого 11 грудня було поранено військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, від початку доби окупанти 3 рази відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил, застосовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Сьогодні з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції поблизу Павлополя, а в районі Новомихайлівки найманці застосовували кулемети та стрілецьку зброю. Ще один обстріл було зафіксовано неподалік Зайцевого, там бойовики били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За даними штабу, в результаті обстрілів було поранено одного військового зі складу Об'єднаних сил. Інформації про стан українського воїна немає.

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, 9 грудня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 125 вибухів у Донецькій області. Ще 15 вибухів було зафіксовано у Луганській області.