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Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

Новости » Общество    27.04.2019 - 18:19
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 27 апреля вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook

Сообщается, что в районе Новоселовки Вторая боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи города Красногоровка - из ручных противотанковых гранатометов.

Также вблизи населенных пунктов Широкине и Лебединское боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Луганское боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих. Также в результате обстрела из стрелкового оружия формированиями Российской Федерации Чермалика ранено местного жителя.

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