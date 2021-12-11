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На Донбассе ранили еще одного украинского военного

Автор: Сергей Пышкин

Боевики Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов был ранен еще один украинский защитник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение", - пишет пресс-служба.

Военному сразу была оказана первая медицинская помощь. После этого его транспортировали в лечебное учреждение.

Сейчас состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по состоянию сегодня, на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушили "тишину". В результате обстрела позиций украинских защитников - один из военных получил ранение.

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