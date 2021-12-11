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На Донбасі поранили ще одного українського військового

Автор: Сергій Пишкін

Бойовики Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів був поранений ще один український захисник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угрупування "Схід".

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення", - пише пресслужба.

Військовому одразу було надано першу медичну допомогу й транспортовано до лікувального закладу.

Наразі стан його здоров’я оцінюється, як задовільний.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що станом сьогодні, на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили "тишу". Внаслідок обстрілу позицій українських захисників - один із військових отримав поранення.

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