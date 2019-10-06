На Донбассе ранены двое украинских военных

За прошедшие сутки, 5 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в результате чего пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, нарушая Минские соглашения противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также боевики обстреливали Павлополь, Старогнатовку, Водяное, Новогнатовку, Гнутово, Хутор Свободный, Новолугансакое, Луганское, Новозвановку, Южное, Майорское, Катериновку и Майское.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирования", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня - неподалеку Павлополя, Новотроицкого и Новолуганского. На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

РБК-Украина писало, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки 4 октября. Всего зафиксировано почти 250 взрывов.

Напомним, вооруженные формирования РФ и ее наемники 4-5 октября 35 раз нарушили режим прекращения огня. Один военный погиб, четверо ранены.