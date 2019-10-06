На Донбасі поранені двоє українських військових

Протягом минулої доби, 5 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого постраждали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики використовували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Крім того, порушуючи Мінські угоди противник чотири рази навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також бойовики обстрілювали Павлополь, Старогнатівку, Водяне, Новогнатівку, Гнутове, Хутір Вільний, Новолуганське, Луганське, Новозванівку, Південне, Майорське, Катеринівку та Травневе.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, а ще один - бойове травмування", - говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню - неподалік Павлополя, Новотроїцького та Новолуганського. Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

РБК-Україна писало, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу 4 жовтня. Всьоо зафіксовано майже 250 вибухів.

Нагадаємо, збройні формування РФ і її найманці 4-5 жовтня 35 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув, четверо поранені.