На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ранен украинский военный

На Донбассе боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В нарушение минских соглашений боевики из миномета калибра 82 мм обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Гнутово, Старогнатовки, Павлополя. Тут боевики применили автоматические гранатометы, гранатометы различных систем, стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Золотого, Хутора Свободного, Южного, Майорска, Луганского. Боевики применили минометы калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет, стрелковое оружие, гранатометы различных систем.

Напомним, вооруженные формирования РФ и ее наемники 4-5 октября 35 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и вооружения БМП, один военный погиб, четверо ранены.