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ОБСЕ зафиксировала за сутки 250 взрывов на Донбассе

Новости » Происшествия    06.10.2019 - 06:32
ОБСЕ зафиксировала за сутки 250 взрывов на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Около 240 взрывов пришлись на Донецкую область

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки 4 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет организации за 5 октября 2019 года.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала более взрывов (около 240), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 180 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-северо-востоку от Марьинки (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), на юг и юго-юго-востоку от Пищевика (подконтрольный правительству, 84 км на юг от Донецка), на юго-восток от Березового (неподконтрольный правительству, 31 км на юго-запад от Донецка), а также на юг и восток от Авдеевки (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка).

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав меньше взрывов (8), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 70 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и востоку от Золотого (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска).

Напомним, за день 5 жовтя на Донбассе боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.

РБК-Украина писало, что вооруженные формирования РФ и ее наемники 4-5 октября 35 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и вооружения БМП, один военный погиб, четверо ранены.

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