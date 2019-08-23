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На Донбасі поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    23.08.2019 - 07:12
На Донбасі поранені двоє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Всього бойовики здійснили 13 обстрілів за добу

Протягом минулої доби, 22 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українсбких військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

  • тричі неподалік Водяного - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • тричі в районі Богданівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли:

  • поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • в районі Зайцевого - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • двічі неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

На Донбасі поранені двоє українських військовихРаніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 27 систем залпового вогню "Град" на двох полігонах в окупованій частині Донбасу, які були розміщені з порушенням Мінських домовленостей.

РБК-Україна писало, що за даними українсьої розвідки, на Донбасі командування російських окупаційних військ збільшило кількість снайперських пар на передових позиціях.

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