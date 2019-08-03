ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі поранено двох українських військових

Новини » Надзвичайні події    03.08.2019 - 07:15
На Донбасі поранено двох українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 12 разів порушили перемир’я

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню, у результаті поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли українських позицій: поблизу Новоселівки Другої, Богданівки та на околицях Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ОС обстріляли 6 разів: по два рази біля Нижньотеплого та Південного, а також у районі населеного пункту Луганське та поблизу Світлодарська.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Кримського та Майорська. У результаті один військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що паспорти Російської Федерації отримали 13 тисяч жителів Донецької і Луганської областей, більшість із них ідентифіковано.

Бойовики не пускають українських саперів на іншу сторону моста Станиці Луганської Волкер: РФ вважає, що продовженням війни на Донбасі може послабити Україну
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся