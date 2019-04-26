На Донбассе ранены двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики обстреляли украинских военных 13 раз

В пятницу, 26 апреля, в зоне проведения ООС на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Указано, что с начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям украинских подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции наших подразделений:

из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Павлополь;

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Пески;

дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка;

четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции наших подразделений:

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Луганское;

из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;

из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлодарск;

из вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 25 апреля боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм.

Как писало РБК-Украина ранее, в течение среды, 24 апреля, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий ООС получил ранение.

Добавим также, со времени последнего объявления перемирия в честь 8 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 50 тысяч нарушений режима прекращения огня.