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На Донбасі поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    26.04.2019 - 18:18
На Донбасі поранені двоє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики обстріляли українських військових 13 разів

У п'ятницю, 26 квітня, у зоні проведення ООС на Донбасі поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Вказано, що від початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях українських підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донбасі поранені двоє українських військових

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів:

  • з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти - біля населеного пункту Павлопіль;
  • з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Піски;
  • двічі з протитанкових ракетних комплексів - у районі населених пунктів Опитне і Мар'їнка;
  • чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Мар'їнка та Чермалик;
  • з великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Широкине.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики чотири рази обстріляли позиції наших підрозділів:

  • з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Луганське;
  • з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти - у районі населеного пункту Кримське;
  • з мінометів калібру 82 мм - у районі міста Світлодарськ;
  • з озброєння бойових машин піхоти - в районі населеного пункту Кримське.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за добу 25 квітня бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Як писало РБК-Україна раніше, протягом середи, 24 квітня, збройні формування РФ 14 раз порушили режим припинення вогню, у результаті чого один військовослужбовець ООС отримав поранення.

Додамо також, з часу останнього оголошення перемир'я у честь 8 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 50 тисяч порушень режиму припинення вогню.

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