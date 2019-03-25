На Донбассе ранены два украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских подразделений, 25 марта в резльтате 2 обстрелов ранены два военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В ходе обстрелов по нашим позициям было выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм.

Все обстрелы украинских позиций противник совершил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи поселка Золотое-4, в районе населенного пункта Новолуганское, у города Попасная.

По данным разведки, 24 марта ответным огнем два оккупанта были уничтожены и один ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", ранив двух украинских военных: из снайперского оружия стреляли в районе населенного пункта Луганское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское .

На обстрелы противника подразделения, подвергшиеся огневому воздействию, ответили адекватным огнем, потери боевиков уточняются.

Напомним, 23 марта на Донбассе российские оккупационные войска обстреляли из вооружения боевой машины пехоты и противотанкового гранатомета позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.