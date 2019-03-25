На Донбасі поранено двох українських військових

У районі проведення операції Об‘єднаних сил на Донбасі 24 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції українських підрозділів, 25 березня поранено двох військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Під час обстрілівв по наших позиціях було випущено 38 мін калібрів 120 та 82 мм.

Усі обстріли українських позицій противник здійснив у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу селища Золоте-4, у районі населеного пункту Новолуганське, біля міста Попасна.

За даними розвідки, 24 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поранивши двох українських військових: зі снайперської зброї стріляли у районі населеного пункту Луганське, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища міського типу Новотошківське.

На обстріли противника підрозділи, які зазнали вогневого впливу, відповіли адекватним вогнем, втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, 23 березня на Донбасі російські окупаційні війська обстріляли з озброєння бойової машини піхоти та протитанкового гранатомету позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.