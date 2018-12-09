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На Донбассе ранено одного украинского военного

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 08:15
На Донбассе ранено одного украинского военного
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений ООС

За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе операции объединенных сил (ООС) на Донбассе было ранено одного украинского военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 13 раз совершили обстрел позиций подразделений объединенных сил. При этом, враг 3 раза использовал вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово.

"В ходе боевых действий, легко ранили одного военнослужащего из состава объединенных сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, трех противников было уничтожено и еще 4 человека из состава незаконных вооруженных формирований учтены как санитарные потери.

На Донбассе ранено одного украинского военного

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе было ранено одного украинского военного.

Добавим, что 7 декабря, в результате обстрела позиций подразделений операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный. Боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 37,2 тыс. человек
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