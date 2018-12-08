На Донбасі за день поранений 1 український військовий

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню

Бойовики сьогодні 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, в результаті чого один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці Facebook.

Як наголошується, прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил бойовики відкривали в районах населених пунктів Чермалик і Невельське, з гранатометів - неподалік Гнутового і тричі зі стрілецької зброї - біля Тарамчука.

Весь арсенал бойовики застосовували на підступах до Шумів, а з опорного пункту наших військ поблизу Пісок бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"В результаті бойових дій, легке поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 грудня, в результаті обстрілу позицій підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Додамо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала потрапляння боєприпасів в житлові будинки в Чермалыке (Донецька область) в результаті обстрілу бойовиків.