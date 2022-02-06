На Донбассе ранены двое военных: боевики стреляли из гранатометов и скидывали мины
За прошедшие сутки, 5 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Боевики обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата. С беспилотников они сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.
"Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
В сторону Пески боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия.
В районе села Пищевик российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также в районе Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
"Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.
Напомним, что 4 февраля на Донбассе не было обстрелов. Режим тишины сохранялся трое суток.
Также сообщалось, что боевики увеличили количество военной техники на Донбассе. Наблюдатели ОБСЕ заметили на неподконтрольных территориях танки, "Грады", пушки, гаубицы.