На Донбасі поранено двоє військових: бойовики стріляли з гранатометів і скидали міни
За минулу добу, 5 лютого, російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті дій окупантів двоє українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Бойовики обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотних літальних апарати. З безпілотників вони скинули 4 гранатометних постріли, імовірно ВОГ-17.
"Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.
У бік Піски бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
У районі села Харчовик російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Також в районі Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
"Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я - задовільний", - уточнили в штабі ООС.
Нагадаємо, що 4 лютого на Донбасі не було обстрілів. Режим тиші зберігався три доби.
Також повідомлялося, що бойовики збільшили кількість військової техніки на Донбасі. Спостерігачі ОБСЄ помітили на непідконтрольних територіях танки, "Гради", гармати, гаубиці.