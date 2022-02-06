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Танки, "Грады", гаубицы, пушки: ОБСЕ фиксирует скопление техники боевиков на Донбассе

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Украина, Воскресенье 06 февраля 2022 04:43
Танки, "Грады", гаубицы, пушки: ОБСЕ фиксирует скопление техники боевиков на Донбассе Фото: ОБСЕ фиксирует скопление техники боевиков на Донбассе ( facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала скопление техники боевиков на Донбассе. Оккупанты разместили "Грады", танки, гаубицы, пушки и другое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 5 февраля.

В нарушение линий отвода на неподконтрольных правительству
районах Луганской области, ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня и 10 гаубиц.

В частности, на аэродроме вблизи н. п. Переможное боевики разместили по одной самоходной гаубице "Гвоздика", "Акация", "Лягушка", "Мста-Б" и одну реактивную систему залпового огня "Град".

В районе поселка Хрустальный боевики разметили 21 "Град".

Еще 2 самоходные гаубицы "Гвоздика" и 4 буксируемые гаубицы "Лягушка" оккупанты разместили вблизи н. п. Белое возле Луганска.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 61 танк, 20 гаубиц и 6 противотанковых пушек на полигонах около н. п. Мирноеи и н. п. Круглик, а также еще 1 танк на аэродроме вблизи Переможного.

Напомним, что боевики сбросили взрывчатку на Павлополь в Донецкой области. В результате повреждены школа и жилой дом.

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