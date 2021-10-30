На Донбассе ранено 5 бойцов за сутки: боевики усилили обстрелы и скидывали мины

За прошедшие сутки режим прекращения огня был нарушен оккупантами 19 раз, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Вблизи Причепиловки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Зайцево обстреляли дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Сарогнатовки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, а гранатометы разных систем и стрелковое оружие применяли возле Майорска и дважды у Новотошковского.

Также в районе Новоселовки российские наемники совершили обстрел из минометов 82-го калибра. В направлении Катериновки враг два раза открывал огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Позиции украинских бойцов вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в сторону Марьинки велся обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты несколько раз сбрасывали мины ВОГ-17 по населенным пунктам, используя беспилотники.

"Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Паплополя", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Павлополя враг дважды совершил обстрелы из гранатометов разных систем.

"В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", - добавили в ООС.

В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Сейчас бойцы находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.