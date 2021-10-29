На Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения трое военных

В пятницу, 29 октября, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи Причепиловки. Оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Павлополя пророссийские войска вели огонь из гранатометов различных систем.

В направлении Зайцевого боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а в сторону Старогнатовки - открывали огонь из стрелкового оружия.

Возле Новотошковского оккупационные войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и Павлополь боевики задействовали беспилотники, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых - удовлетворительное, одного - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские провокации.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.