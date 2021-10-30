На Донбасі поранено 5 бійців за добу: бойовики посилили обстріли і скидали міни

За минулу добу режим припинення вогню був порушений окупантами 19 разів, у тому числі 1 раз із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Поблизу Причепилівки бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Зайцеве обстріляли двічі з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Сарогнатівки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а гранатомети різних систем і стрілецьку зброю застосовували біля Майорська і двічі біля Новотошківського.

Також в районі Новоселівки російські найманці здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру. У напрямку Катеринівки ворог два рази відкривав вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції українських бійців поблизу Водяного на Приазов'ї потрапили під обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. А в бік Мар'їнки вівся обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, окупанти кілька разів скидали міни ВОГ-17 по населеними пунктами, використовуючи безпілотники.

"Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське і двічі біля Паплополя", - йдеться в повідомленні.

Також неподалік Павлополя ворог двічі здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

"В Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - додали в ООС.

В результаті ворожих дій п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Наразі бійці перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я поранених - задовільний.