Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного
В среду, 27 октября на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный. От вражеской пули умер старший солдат Виктор Рачугин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
"Вчера, 27 октября, погиб наш земляк, старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка старший солдат Виктор Рачугин", - говорится в сообщении.
Военный погиб в результате вражеского обстрела в районе села Новотошковского Луганской области. Погибшему было 36 лет.
В марте 2021 года подписал контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.
Прощание с Виктором Рачугим пройдет в субботу 30 октября в 10:00 на Аллее защитников в парке Металлургов.
Фото: на Донбассе погиб военный Виктор Рачугин (facebook.com/ovk.zp.ua)