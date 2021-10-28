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Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного

Новина українською →
Донбасс, Четверг 28 октября 2021 18:49
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного Фото: боевики на Донбассе вчера убили военного - стало известно его имя (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 27 октября на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военный. От вражеской пули умер старший солдат Виктор Рачугин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Вчера, 27 октября, погиб наш земляк, старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка старший солдат Виктор Рачугин", - говорится в сообщении.

Военный погиб в результате вражеского обстрела в районе села Новотошковского Луганской области. Погибшему было 36 лет.

В марте 2021 года подписал контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Прощание с Виктором Рачугим пройдет в субботу 30 октября в 10:00 на Аллее защитников в парке Металлургов.

Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного

Фото: на Донбассе погиб военный Виктор Рачугин (facebook.com/ovk.zp.ua)

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Вооруженные силы Украины Запорожье Донбасс
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