На Донбасі поранення отримали двоє українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 30 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Об’єднані сили вживали заходи щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців і цивільного населення. На усі обстріли українські воїни дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинні дії", - заявили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл позицій ЗСУ неподалік Павлополя із використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По захисниках н.п. Піски ворог вів вогонь з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Кам’янки обстрілював з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Авдіївки та Тарамчука противник застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а неподалік Красногорівки зафіксовано використання ворожого станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики тричі вели вогонь по позиціях ООС поблизу Новотошківського. Для обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а пізно ввечері використали 32 артилерійські снаряди калібру 122 мм.

По позиціях неподалік Новоолександрівки, Новозванівки та двічі по Оріховому ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру, використавши 56 мін.

Біля Хутора Вільного противник випустив 64 міни 82-го калібру по опорних пунктах ООС, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Околиці Новгородського окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 30 квітня наші військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили.

За поточну добу збройні формування РФ війська 9 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював позиції ЗСУ неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного ворог двічі застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використали 10 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По околиці Південного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського застосовував 82 мм міномети.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Їм було надано першу медичну допомогу та оперативно евакуйовано до лікувальних закладів. Стан здоров’я обох військовослужбовців задовільний.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

.Нагадаємо, 29 квітня збройні формування Російської Федерації порушили зобов'язання про припинення вогню і 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Крім того, окупаційні адміністрації на непідконтрольної частини Донбасу приховують реальну інформацію про захворюваності COVID-19, де вже понад 400 заражених, а лікарні переповнені.